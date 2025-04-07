البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد (وثائق)

وبحسب وثيقة صادرة من البنك المركزي تؤكد على ما يلي:أولاً: تكون السقوف العليا للمعاملات المالية الشهرية خارج باستخدام بطاقات الدفع المدينة (Debit Card) والدائنة (Credit card الصادرة عن المصارف العراقية، على النحو الآتي:1- المتقاعدون : ۱۰,۰۰۰) عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.۲- السفر : ۲۰۰۰۰۰ عشرين ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، لاستخدامات السفر، وعلى سبيل المثال لا الحصر: حجوزات الطيران والفنادق التنقل وتأجير السيارات، وغيرها).- العلاج في الخارج : (۵۰۰۰۰۰ خمسين ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.الاستخدامات العامة خارج : (۵۰۰۰۰) خمسة آلاف دولار) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.ثانياً: يكون السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق (۲۰۰۰۰۰) عشرين ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية شهرياً.ثالثا: سيتم تزويدكم لاحقاً برموز فنات التجار (MCC Codes) ذات العلاقة، ضمن إطار الضوابط المشار إليها أعلاه.رابعاً: يتم تفعيل جميع أنواع البطاقات الجديدة (المدينة) الدائنة، ومسبقة الدفع) للاستخدام خارج العراق بعد مضي (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار البطاقةخامساً: تطبق هذه القواعد اعتباراً من ۲۰۱٥/٤/٨، وسيتم إعادة النظر في هذه المحددات دورياً لدعم النمو المستقبلي لمدفوعات التسوية الدولية، وبما يضمن سلامة واستدامة هذا النمو.سادسا: يبقى العمل ساريا بتطبيق السقوف الحالية الخاصة بالمعاملات الدولية باستخدام البطاقات المسبقة الدفع، سواء الصادرة عن المصارف أو عن شركات مزودي خدمات الدفع.سابعاً: يستمر تزويد المسافرين بحصصهم من العملة الأجنبية (الدولار) بالسعر الرسمي للبنك المركزي، وفقا للإجراءات الأصولية والآليات المعتمدة ضمن منظومة الحوكمة الإلكترونية المطبقة حالياً.