أقل من 40 دولارا.. بنك أمريكي يتوقع انخفاض أسعار النفط

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، استند تحليل عدد من المحللين بالبنك، ومن بينهم يوليا جريسبي، إلى توقعاتهم بخصوص تحركات السوق.وقد أشاروا إلى أنه في السيناريو الأكثر تطرفا والأقل احتمالا، والذي يتضمن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وإلغاء كامل لتخفيضات إنتاج تحالف "أوبك+"، قد تضطر دول غير منضوية تحت هذا التحالف لضبط إمداداتها.وفي هذا السياق، قد يتجه سعر إلى الهبوط إلى ما دون 40 دولارا للبرميل بحلول أواخر عام 2026.ورغم ذلك، أكد "غولدمان ساكس" أن هذا السيناريو المتشائم لا يمثل توقعاتهم الأساسية، حيث ما زال البنك يتوقع أن يصل سعر النفط إلى 55 دولارا للبرميل بحلول نهاية المقبل.وتجدر الإشارة إلى أن سوق النفط العالمية تشهد تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، نتيجة تصعيد للحرب التجارية، مما أدى إلى ردود فعل من بعض القوى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها ، مما يثير المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وتراجع في الطلب على الطاقة.علاوة على ذلك، شهد تحالف "أوبك+" تحولا في سياساته، حيث قامت بعض الدول برفع مستويات إنتاجها بصورة تفوق التوقعات، بعد فترة طويلة من الالتزام بخفض الإمدادات.وفي خضم هذه التغيرات، قامت بنوك استثمار كبرى، مثل "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"سوسيتي جنرال"، بتقليص توقعاتها الأساسية لأسعار النفط، وطرحت سيناريوهات بديلة تتعلق بإمكانيات الارتفاع والانخفاض، نظرًا لتعدد المتغيرات الاقتصادية والسياسية.