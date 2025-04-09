عالميا.. انهيار أسعار النفط في التعاملات المبكرة

وانخفضت 1.39 دولار أو 2.16% إلى 62.82 دولاراً للبرميل عند التسوية.وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.12 دولار أو 1.85% لتسجل عند التسوية 58.58 دولاراً للبرميل، بحسب وكالة رويترز.ويأتي ذلك بعد أن تفاقمت المخاوف من حدوث حالة من الركود مع تصاعد الحرب التجارية بين والصين، وقال مسؤول في إن أميركا ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 104% على بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي الأميركي يوم الأربعاء، في حالة وقف رسومها المضادة على السلع الأميركية في الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي عند ظهر يوم الثلاثاء بتوقيت .من جانبها، أكدت أنها لن ترضخ لما وصفته بأنه "ابتزاز" أميركي بعد تهديد الرئيس الأميركي بفرض تعرفة جمركية إضافية 50% على الواردات من الصين في حالة عدم إلغاء الرسوم المضادة البالغة 34%.وكان أعلن في الثاني من نيسان/ أبريل فرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول بحد أدنى 10%، بينما ارتفعت النسبة إلى أكثر من ذلك على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون رير لأعضاء الأميركي، يوم أمس الثلاثاء، أن الصين لم تشر إلى أنها ترغب في المعاملة بالمثل بمجال التجارة.من ناحيتها، قالت رئيسة قسم استراتيجية السلع الأولية العالمية في J.P. Morgan، ناتاشا كانيفا، إن أوضحت تفضيلها الشديد لتراجع أسعار الخام إلى 50 دولاراً أو أقل للبرميل، وإنها تعتبر هذا الهدف أولوية قصوى.وأضافت كانيفا: "يتضمن ذلك الاستعداد لتحمل فترة من الاضطراب في الصناعة مماثلة لتلك التي شهدها قطاع النفط الصخري أثناء حرب الأسعار بين منظمة للدول المصدرة للنفط، وصناعة النفط الصخري خلال العام 2014، إذا تسبب ذلك في نهاية المطاف في تراجع تكلفة إنتاج النفط".