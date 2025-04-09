انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147,650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 147,800 دينار، كما شهدت أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,500 دينار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.