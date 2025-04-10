إثر التصعيد التجاري.. اليوان الصيني بأدنى مستوى امام الدولار منذ الأزمة المالية العالمية

وفرضت رسوما جمركية باهظة على الواردات الأميركية ردا على إجراءات أمريكية مماثلة، ورغم تصريح الرئيس الأميركي بخفض الرسوم المفروضة مؤخرا على عشرات الدول مؤقتا، إلا أنه زاد الرسوم على السلع الصينية.وقال ، رئيس الأسواق العالمية في آي.إن.جي بنك، لوكالة رويترز، "تخوض والصين حاليا لعبة خطرة للتنافس على النفوذ...إلى أن يتم الإعلان عن اتفاق أو تأكيد عقد اجتماع ثنائي كبير، سيكون الدولار واليوان الصيني الآن محور الاهتمام في سوق الصرف الأجنبي".