تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 147700 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 147650 ديناراً مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.