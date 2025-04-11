إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

ـ اقتصاد





تنشر ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الجمعة 11 نيسان/ ابريل 2025.



:

سعر البيع: 148,250

سعر الشراء: 147,750

:

سعر البيع: 148,250

سعر الشراء: 147,900

:

سعر البيع: 148,000

سعر الشراء: 147,500



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 148,250سعر الشراء: 147,750سعر البيع: 148,250سعر الشراء: 147,900سعر البيع: 148,000سعر الشراء: 147,500وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.