تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وانخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 147900 دينار مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.