البنك الدولي يؤكد استعداده للوقوف مع العراق في نهضته التنموية

وقال في بيان ورد لـ ، إن " ، استقبل اليوم نائب رئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان دايون والوفد المرافق له".وأضاف المكتب، أن "وفد البنك الدولي المشاريع استعرض قيد البحث مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالعراق، في قطاعات ، والطرق السريعة، والطاقة، بما فيها منصة الغاز الثابتة في ميناء ، وخطة وزارة الكهرباء للسنوات المقبلة في مجال التوسع بإنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع، ومشاريع البنى التحتية الأخرى".وبحسب البيان، أكد السوداني "أهمية أن تحظى مشاريع القطاع الخاص بدعم البنك من خلال المؤسسة الدولية للتمويل (IFC)".من جانبه، أبدى رئيس الوفد استعداد البنك الدولي للوقوف مع في نهضته التنموية بجميع المجالات، وكذلك استعداده لتقديم التسهيلات في تمويل المشاريع، بضمنها مشاريع القطاع الخاص، بحسب البيان.