قائمة باسعار صرف الدولار في العراق اليوم



ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 14 نيسان/ ابريل 2025.





:

سعر البيع: 148,000

سعر الشراء: 147,250 سعر البيع: 148,000سعر الشراء: 147,250 :

سعر البيع: 147,800

سعر الشراء: 147,500 :

سعر البيع: 148,000

سعر الشراء: 147,250



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.