تقرير أممي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

حذر للتجارة والتنمية "أونكتاد" من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% خلال 2025، بسبب التوترات التجارية وحالة عدم اليقين في الأسواق.

وبحسب توقعات الهيئة الأممية فإنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في عام 2025 مع كون البلدان النامية هي الأكثر عرضة للخطر.

وأضافت الهيئة في تقرير لها أن ضعف الطلب، وصدمات السياسات التجارية، والاضطرابات المالية، وعدم اليقين النظامي، كلها عوامل تفاقم الضغوط، لا سيما على الدول النامية.

وتشهد الأسواق اضطرابات بعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية بين والولايات المتحدة، والتي بدأت بعد إعلان فرض رسوم جمركية باهظة على معظم واردات الدول، ولاسيما من الصين.