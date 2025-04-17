تباين في إغلاقات الأسواق الخليجية مع نهاية جلسة الخميس

وفي هذا الصدد، أغلقت الأسواق الإماراتية على تباين، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 5061 نقطة، بينما اتسم أداء باقي المؤشرات بالهدوء النسبي.أما فقد أنهت جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.6%، مستقرة عند مستوى 10135 نقطة، متأثرة بضغوط على عدد من الأسهم القيادية.وفي ، سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا، حيث أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا بنسبة 1%، مدعوما بمكاسب في القطاعات الصغيرة والمتوسطة.في حين تراجع مؤشر السوق السعودي “تاسي” في مستهل جلسة اليوم بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11588 نقطة، متأثرا بأداء سلبي في قطاعي البنوك والبتروكيماويات.