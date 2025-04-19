أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، 146,900 دينار مقابل كل 100 دولار.وانخفضت أسعار البيع في أسواق الصيرفة المحلية في ، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.