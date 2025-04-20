المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " باشرت تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري".ودعت: " الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل الرواتب".وشددت الوزارة " على الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة".