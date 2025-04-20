تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 685 الف دينار، وسعر الشراء 681 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 655 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 651 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 685 الف دينار و 695 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 655 الفا و 665 الف دينار.