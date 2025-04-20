الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد

وانخفضت اسعار الدولار مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 146650 ديناراً مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار.