انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الاثنين 146400 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.