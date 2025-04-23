أسعار النفط تواصل مكاسبها الجديدة بعد عقوبات جديدة على ايران

وارتفعت 55 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 67.99 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 64.21 دولار للبرميل.وفرضت عقوبات جديدة على قطب شحن الغاز المسال والنفط الخام الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية يوم الثلاثاء، وقالت الأميركية في بيان إن شبكة إمام جمعة مسؤولة عن شحن مئات الملايين من الدولارات من الغاز المسال الإيراني والنفط الخام إلى الأسواق الأجنبية.وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في نوفا، إن "الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تستهدف إمدادات ، وهو ما أثار قلق الأسواق"، مشيرة الى ان "أسعار الخامين القياسيين هذا الصباح كانت مدعومة أيضًا بالأمل في حدوث تطور إيجابي بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم على الواردات".