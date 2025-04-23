إليك أسعار الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 23 نيسان/ ابريل 2025.



سعر البيع: 146,750

سعر الشراء: 145,750



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سعر البيع: 146,500

سعر الشراء: 146,250



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سعر البيع: 146,000

سعر الشراء: 145,500



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

سعر البيع: 146,750سعر الشراء: 145,750سعر البيع: 146,500سعر الشراء: 146,250سعر البيع: 146,000سعر الشراء: 145,500وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.