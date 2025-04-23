تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 650 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 646 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم امس الثلاثاء 680 الف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 الف دينار و 690 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 650 الفا و 660 الف دينار .