بعد تراجع حاد.. عودة أسعار النفط الى الاستقرار

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.55% إلى 62.61 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " للشهر نفسه بنسبة 0.50% إلى 66.45 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات، بحسب " ".وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر في تقرير لها يوم أمس، أن العديد من أعضاء مجموعة "أوبك+" يدرسون تقديم مقترح لتسريع وتيرة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو المقبل.وتأتي الخطوة بعد أن قررت المجموعة، التي تضم والسعودية، زيادة إنتاج الذهب الأسود بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو المقبل.