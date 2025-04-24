النقد الدولي يحذر من تزايد مخاطر الركود في الاقتصاد الأمريكي

وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات الدورة الربيعية للهيئتين الحاكمتين لصندوق والبنك الدولي: "عندما ننظر إلى البيانات، نرى أن مخاطر الركود في قد ارتفعت إلى 37%، لكننا لم نصل إلى مرحلة الركود بعد".وأضافت: "لم نصل إلى مرحلة الركود لا في سوق العمل ولا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، لا نشهد انخفاضا حادا في النشاط الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض معدل النمو في الولايات المتحدة إلى قيم سلبية".وتابعت: "كنا قد توقعنا سابقا نمو الاقتصاد الأمريكي النشط بنسبة 2.7% هذا العام. وفي الواقع خفضنا توقعاتنا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، يعد هذا أكبر تخفيض لدينا، بنسبة 0.9%، ليصل إلى 1.8% لهذا العام. لكننا نرى عوامل كافية تسمح للولايات المتحدة بالمضي قدما".واختتمت رئيسة حديثها قائلة: "وبالطبع، ندرك أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لحل النزاعات التجارية والحد من حالة التوتر العالمية. وأود أن أؤكد مجددا أن حالة التوتر هذه ضارة جدا بالأعمال. ولهذا السبب، كلما تبددت هذه الغيمة التي تخيم فوق رؤوسنا بشكل أسرع، كانت آفاق النمو العالمي أفضل".يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريبا، وأعلن تعليق تطبيق الرسوم على الدول التي وافقت على التفاوض مع بشأن التجارة.