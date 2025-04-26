بعد الارتفاع الأخير.. انخفاض أسعار الذهب في العراق

وسجلت الاسعار في أسواق الجملة ب‍‍‍ صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 665 الف دينار، وسعر الشراء 661 الف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب 635 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 631 الفاً.فيما شهد سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 665 الف دينار 675 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الف دينار .