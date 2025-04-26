إيران.. ارتفاع جديد للتومان أمام الدولار

وأعربت كل من وإيران عن تفاؤلها بعد الجولة الثانية من المحادثات في ، السبت، إذ عُقدت الجولة الأولى في العاصمة العُمانية مسقط.وفي ظل استمرار التوترات بين والولايات المتحدة والاضطرابات في أسواق العملات والذهب، وصل سعر الدولار الشهر الماضي إلى 107 آلاف .