تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 665 ألف دينار، وسعر الشراء 661 ألف دينار، اما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 635 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 631 ألف دينار.وفي محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 665 ألف دينار و675 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 635 ألف دينار و645 ألف دينار.