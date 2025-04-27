عودة الارتفاع.. اليك أسعار الدولار امام الدينار

وارتفعت أسعار صرف الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد، حيث بلغ سعر البيع 146,000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 145,000 دينار لكل 100 دولار.وفي ، سجل الدولار ارتفاعاً كذلك، حيث بلغ سعر البيع 155,000 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 145,000 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.