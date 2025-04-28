وزير النفط يوجه بتعزيز خزين الغاز المحلي والمستورد استعداداً للصيف

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "عبد الغني ترأس الاجتماع الرابع لهيأة الرأي لعام 2025، وأكد الوزير خلال الاجتماع بأهمية توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد من الغاز المنتج والمستورد وأنواع الوقود الأخرى".وبحسب البيان، وجه الوزير بـ"ضرورة تعزيز خزين الغاز المحلي والمستورد، استعداداً لاستخدامه خلال فصل الصيف القادم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية" .