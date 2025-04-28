إقليم كردستان يكشف موقف الشركات النفطية من تعديل تكلفة الإنتاج

وقال وزير الثروات الطبيعة في حكومة الإقليم كما محمد لوسائل إعلام عربية وتابعته ، إن مفاوضات مع بشأن طاقة الإقليم "لا تزال مستمرة"، معرباً عن أمله في "الوصول قريباً إلى حل يرضي جميع الأطراف في والشركات العاملة".وأضاف أن "الشركات العاملة لديها تحفظ على اقتراح تعديل العقود، كما تطلب ضمانات بسبب عدم استلام مستحقاتها مقابل توريد أكثر من 12 مليون برميل نفط منذ العام 2023".يذكر أن صوت على تعديل المادة 12 من في 2 شباط الماضي، وتضمنت تحديد تكلفة إنتاج النفط في بـ16 دولاراً للبرميل الواحد.