قائمة بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 29 نيسان/ ابريل 2025.



سعر البيع: 146,000

سعر الشراء: 144,850



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سعر البيع: 145,000

سعر الشراء: 144,600



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سعر البيع: 144,750

سعر الشراء: 144,500



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

سعر البيع: 146,000سعر الشراء: 144,850سعر البيع: 145,000سعر الشراء: 144,600سعر البيع: 144,750سعر الشراء: 144,500وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.