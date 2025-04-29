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هبوط أسعار الذهب عالمياً
اقتصاد
2025-04-29 | 10:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,342 شوهد
السومرية نيوز
- سياسة
هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، جراء تأثر
المعدن
الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا بمؤشرات انحسار التوترات التجارية بين
الولايات المتحدة
والصين.
وانخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 1.03% إلى 3313.10 دولار للأونصة.
في حين تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.05% إلى 3308.94 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وقال المحلل في شركة الوساطة "أكتيف تريدز"
ريكاردو إيفانجليستا
: "الذهب يتراجع بفعل التفاؤل في الأسواق المالية بشأن احتمال خفض التصعيد في الحرب التجارية بين
الصين
والولايات المتحدة، فضلا عن التعافي
المتواضع
للدولار".
وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
الأمريكي حول سعر الفائدة.
>>
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