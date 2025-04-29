هبوط أسعار الذهب عالمياً

- سياسة

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، جراء تأثر الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا بمؤشرات انحسار التوترات التجارية بين والصين.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 1.03% إلى 3313.10 دولار للأونصة.

في حين تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.05% إلى 3308.94 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال المحلل في شركة الوساطة "أكتيف تريدز" : "الذهب يتراجع بفعل التفاؤل في الأسواق المالية بشأن احتمال خفض التصعيد في الحرب التجارية بين والولايات المتحدة، فضلا عن التعافي للدولار".

وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الأمريكي حول سعر الفائدة.