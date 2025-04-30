هيئة التقاعد تُعلن الانتهاء من صرف رواتب المتقاعدين

ـ اقتصاد





أعلنت العامة، اليوم الأربعاء، عن استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيار.





وقال وكيل رئيس الهيئة، ، إنه "تم استكمال اجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيار 2025، بحسب ".

وتابع، ان "البيانات ارسلت إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف ".