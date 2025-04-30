العمل تعلن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم إطلاق دفعة رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر أيار 2025 قبل موعدها والتي شملت قرابة مليوني و (103) ألف أسرة وبمبلغ إجمالي يتجاوز (454) مليار دينار عراقي ".ودعت: " الأسر المشمولة إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لهم".