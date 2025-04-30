السوداني يبحث مع "بيكر هيوز" الأمريكية إكمال وحدات معالجة الغاز بحقل الناصرية

لورينزو سيمونيلي

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن الأخير "استقبل اليوم، رئيس والرئيس التنفيذي لشركة الأميركية المتخصصة بخدمات النفط والطاقة لورينزو سيمونيلي، وجرى بحث آفاق التعاون بمجال الطاقة واستعراض مشاريع الشركة في ، ومنها إكمال معالجة الغاز في حقل بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي، الذي من المؤمل إنجاز المرحلة الأولى منه قبل صيف عام 2026، على أن تستكمل المرحلة الثانية في عام 2027".وأكد السوداني "استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات والدعم لعمل الشركة في العراق، في ضوء الإجراءات الحكومية الخاصة بدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، مبينا أن الحكومة عملت على تحسين بيئة الأعمال لجذب الشركات في جميع القطاعات".من جانبه، عبرعن "التزام شركته بتنفيذ مشاريع الطاقة في العراق وتوسيع إطار عملها، مؤكداً أن العراق يتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات".