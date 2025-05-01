برميل برنت قد "يتذوق" الـ55 دولارا للبرميل.. النفط يستقر عند انخفاض حاد

وارتفعت 7 سنتات، أي ما يعادل 0.1%، لتصل إلى 61.13 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا، أي ما يعادل 0.02%، لتصل إلى 58.22 دولارًا، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ مارس 2021 يوم الأربعاء.وقال سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي، انه "في الأمد القريب، يظل مسار المقاومة الأقل مائلاً إلى الجانب السلبي".وأضاف أن "التأثير المزدوج المتمثل في تدهور الطلب والتوسع الوشيك في العرض خلق توقعات متشائمة للنفط الخام، حيث يبدو عرضة لاختبار 55 دولارا للبرميل".ونقلت رويترز عن مصادر إن تبلغ حلفاءها وخبراء الصناعة أنها غير مستعدة لدعم سوق النفط من خلال خفض الإمدادات وأنها قادرة على تحمل فترة طويلة من انخفاض الأسعار، فيما اشارت الى ان العديد من أعضاء سيقترحون تسريع وتيرة زيادة الإنتاج في حزيران المقبل، وسط معلومات عن ان السعودية تريد "معاقبة" وكازاخستان عن عدم الالتزام بالحصص المقررة للإنتاج.وعدلت شركة التحليلات كبلر توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 إلى 640 ألف برميل يوميا من 800 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى تصاعد التوترات التجارية بين والولايات المتحدة وضعف الطلب .