تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 655 ألف دينار، وسعر الشراء 651 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 625 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 621 ألف دينار.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 655 ألف دينار و665 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 625 ألفاً و635 ألف دينار.