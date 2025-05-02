فتيل الحرب الأمريكية - الصينية يدفع النفط لخسائر جديدة

وتراجعت 14 سنتاً أو 0.23% إلى 61.99 دولار للبرميل.كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 15 سنتاً أو 0.25% إلى 59.09 دولار للبرميل.ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية 7.3%، كما أن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تصل إلى 6.2%.وقلصت أسعار النفط اليوم الجمعة خسائرها بعد بيانات أظهرت ارتفاع الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.