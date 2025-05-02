الذهب يتجه نحو الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3233.30 دولار للأونصة.وانخفضت الأسعار 2.6% خلال الأسبوع بعد أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 3500.05 دولار في 22 أبريل/ نيسان. وسجل الذهب يوم الخميس أدنى مستوى منذ 14 أبريل/ نيسان.وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3241.70 دولار للأونصة.وقالت إن أبدت استعدادها عدة مرات للتفاوض بشأن الرسوم وإن ترحب بإجراء محادثات.وفي أحدث البيانات الاقتصادية، قالت الأميركية، اليوم الجمعة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 177 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع عدد الوظائف 130 ألف وظيفة.ومع ذلك من السابق لأوانه أن تعكس بيانات سوق العمل تداعيات السياسة التجارية للرئيس .وبعد صدور تقرير الوظائف خفض المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.وارتفع العائد على سندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات. ويميل ارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل الذهب غير المدر للعائد أقل جاذبية للمستثمرين.في هذا الإطار، قال ، محلل السوق لدى سيتي إندكس وفوريكس "مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، قد تتراجع الأسعار أكثر، وربما تكسر المستوى الذي حامت حوله هذا الأسبوع بالقرب من 3200 دولار".خسائر المعادنوبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 32.01 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2% إلى 958.70 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 945.25 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.ولا تزال الأسواق المالية في مغلقة بسبب عيد العمال، على أن تُستأنف التداولات يوم الثلاثاء المقبل، السادس من مايو/ أيار.