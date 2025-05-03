السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الدولار ارتفاعًا في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث بلغت 144,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر 144,550 ديناراً لكل 100 دولار صباح الخميس الماضي، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت كذلك، إذ بلغ سعر البيع 145,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 143,750 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.