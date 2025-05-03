العراق ودول "أوبك+" يزيدون إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً

وأكدت كلٌ من والسعودية وروسيا والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، خلال اجتماعها اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، التزامها المشترك باستقرار السوق النفطي، في ظل الأسس القوية الراهنة التي تقوم عليها السوق، وقررت تعديل الإنتاج بالزيادة.وتعكس هذه الزيادة خطوة مماثلة أُعلنت الشهر الماضي، حين أدى الإعلان المفاجئ عن ضخ كميات تعادل ثلاثة أضعاف الحجم المقرر لمايو إلى هبوط حاد في أسعار النفط.