تعاملات الاحد.. إليك أسعار الذهب في الأسواق المحلية

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 658 ألف دينار، وسعر الشراء 654 ألف دينار، فيما سجل البيع يوم الخميس الماضي 655 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 628 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 624 ألفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 660 ألف دينار و670 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 630 الفا و640 ألف دينار.