انخفاض أسعار الدولار في الاسواق العراقية

– اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية اليوم الاحد، بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.



وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.