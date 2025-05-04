المالية تحسم الجدل بشأن سحب مبالغ الأمانات الضريبية لتمويل الراتب

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة المالية ، في حديث للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الحساب الخاص بالأمانات الضريبية المفتوح لدى باسم الذي يخص المبالغ المتجمعة من المكلفين بدفع وهي في أغلبها تعتبر إيراد نهائي للخزينة (ايرادات ضريبية) وحسب القوانين النافذة"، مبينة أن "تلك المبالغ تودع مؤقتاً ضمن حساب وسيط هو حساب (الامانات الضريبية) لحين إكمال إجراءات التحاسب الضريبي النهائي من قبل المكلفين والهيئة العامة للضرائب".وأضافت، أنه "على ضوء ذلك يحدد إذا كان التحاسب الضريبي مساوي للمبلغ المسدد من قبله كأمانات يعكس مبالغ الامانات الى الايراد النهائي، اما إذا كان التحاسب الضريبي اكبر من المبلغ المسدد يقوم المكلف بتسديد الفرق الى العامة، أما إذا كان التحاسب الضريبي أقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف يعاد فرق المبلغ الى المكلف".وتابعت، أن "كافة المبالغ المتبقية تعكس في هذا الحساب بعد إكمال التحاسب الضريبي ايراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة (ايرادات ضريبية)"، مشيرة الى ان "سحب مبالغ الأمانات الضريبية إجراء طبيعي حسب رقم (294) لسنة 2025 لكون هذه المبالغ تعتبر ايراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة كمحصلة نهائية للتحاسب الضريبي".وأوضحت وزيرة المالية، أن "الإجراء طبيعي لتعظيم إيرادات الموارد والسيطرة عليها بكافة انواعها"، مبينة ان "أغلب المكلفين بدفع الضرائب لا يراجعون الدوائر لاستكمال ما بذمتهم من التحاسب الضريبي، بهدف التهرب من الضريبة المفروضة".وأكدت ان " الوزارة لديها قوائم بأسماء واعداد وقيمة مبالغ المكلفين بدفع الضرائب والشركات التي بذمتها أموال في ودائرة المحاسبة للرجوع اليها في حال مراجعة الهيئة من قبل المكلفين".وأشارت سامي الى ان " المبالغ المتبقية تعكس:1-عند استلام المبالغ من المكلفين قبل التحاسب النهائي (تقدير مبلغ الضريبة) من حـ / البنك الى حـ/ الامانات الضريبية (المكلف)2- عند التحاسب النهائي مع المكلف:أ- إذا كان مبلغ التحاسب الضريبي النهائي مساوي لمبلغ الامانات المدفوع يكون القيد كالآتي:من حـ/ الامانات الضريبية (المكلف)الى حـ / الايراد النهائي (إيرادات ضريبية)ب- إذا كان التحاسب الضريبي النهائي أكبر من المبلغ المسدد كأمانات يقوم المكلف بتسديد الفرق إيرادا نهائياً للخزينة العامة للدولة وفق القيد التالي :من حـ/ البنك (مبلغ الفرق) من المكلفالى حـ / الإيراد النهائي (إيرادات ضريبية).وأكملت انه "يتم عكس مبالغ الامانات الضريبية من قبل المكلف ايراداً نهائياً وفق القيد التالي:من حـ / الأمانات الضريبية (المكلف)الى حـ / الإيرادات الضريبيةجـ - إذا كان التحاسب الضريبي النهائي اقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف يعاد مبلغ الفرق للمكلف ويعكس متبقي المبلغ الى الايراد النهائي وفق القيد المركب الآتي:من حـ / الأمانات الضريبية (المكلف)الى مذكورينحـ / الإيراد النهائي (ايرادات ضريبية)حـ / البنك الفرق الذي يعاد الى المكلف).وقرر في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة في 15/4/2025 الموافقة على تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الامانات الضريبية التي لم يمضي عليها خمس سنوات والبالغ (3.045.007.500.252) دينار لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والاشهر اللاحقة المودعة بحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019) والتي ستودعه به لاحقا بحسب الحاجة لإجمالي الدولة، على ان تجري التسوية النقدية شهريا عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الامانات من الايرادات المستحصلة الفعلية شهريا عند اجراء التحاسب الضريبي.