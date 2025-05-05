المالية النيابية: أسباب العجز تعود لانعدام الثقة بالمصارف... الامانات الضريبية تكشف مستور العجز النقدي ونواب يحذرون من المساس بحقوق المواطنين





بعد نفي المؤسساتِ المصرفيةِ وجودَ عجز ٍ نقدي تتحركُ اللجنةُ الماليةُ في البرلمانِ للوقوفِ على أسبابِ اللجوءِ لأموالِ الاماناتِ الضريبيةِ، وسطَ تأكيداتٍ ان أسبابَ العجزِ تعودُ لانعدامِ الثقةِ بالمصارف.