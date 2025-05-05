إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 5 مايو/ أيار 2025.





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سعر البيع: 145,250

سعر الشراء: 144,500

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سعر البيع: 145,000

سعر الشراء: 144,500

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سعر البيع: 145,000

سعر الشراء: 144,000



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 145,250سعر الشراء: 144,500سعر البيع: 145,000سعر الشراء: 144,500سعر البيع: 145,000سعر الشراء: 144,000وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.