"بعضها ربا".. لجنة نيابية: إجراءات القروض معقدة وترهق الموظفين

وقال عضو اللجنة لـ ، ان "الإجراءات المعقدة المتعلقة بمنح السلف والقروض تمثل عبئاً كبيراً على الموظفين"، محذراً من "استفحال الفساد نتيجة التنسيق غير المشروع بين بعض المصارف والقطاع الخاص".واضاف ان "أحد أسباب الإجراءات المعقدة في ملف القروض يعود إلى عدم التزام المقترضين بتسديد السلف في مواعيدها"، مشيراً إلى أن "الفوائد المفروضة على القروض مرتفعة وغير مقنعة، حيث يُجبر الموظف على تسديد 14 إلى 15 مليون دينار مقابل قرض مقداره 10 ملايين فقط".وتابع أن "أحد المصارف منح قرضاً يعادل ثلاثة رواتب، يتحمل منها المقترض نحو 70% إلى 80% من المبلغ، وهو ما وصفه بـ(الربا الفاحش) الذي يُثقل كاهل الموظف المسكين"، مبيناً أن "الكثير من الموظفين تورطوا في هذه القروض التي كان يفترض أن تكون وسيلة دعم للفقراء وذوي الدخل المحدود".وأشار إلى أن "السلف الكبيرة المخصصة لشراء العقارات تُقابل بشروط مرهقة مثل الكفيل والسند، ما يزيد من الأعباء على المقترضين"، محذراً في الوقت ذاته من أن "التعقيدات الحالية تدفع البعض إلى لشركات أو جهات في القطاع الخاص، لها تنسيق مسبق مع بعض موظفي المصارف لتسهيل منح القروض مقابل دفع رشى تصل إلى 30% أو 40% من أصل القرض".وشدد عضو على ضرورة "تعزيز رقابة اللجنة المالية النيابية على المصارف، وتشكيل جهاز من المستشارين والموظفين لمتابعة أداء المؤسسات المالية ومنها هيئة والضرائب وهيئة التقاعد ووزارة المالية"، مشيراً إلى أهمية "الاطلاع الفوري على الحسابات الرسمية للخزينة العامة، بما يشمل الإيداعات والصكوك الصادرة من المحافظات، لضمان وجود صورة واضحة ومتابعة جدية للحركة المالية في البلاد".