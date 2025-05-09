الملاذ الامن للعملات يواصل مكاسبه الأسبوعية

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 3326.99 دولار للأوقية (الأونصة)، ليحقق النفيس مكاسب أسبوعية حتى الآن تبلغ 2.5 في المائة.كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في بنسبة مماثلة لتصل إلى 3328.10 دولار.في المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة؛ ما عزز من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أميركيون وصينيون في خلال نهاية الأسبوع، في خطوة أولى محتملة لتهدئة الحرب التجارية التي ألحقت أضراراً بالاقتصاد العالمي.وكان الذهب، بصفته ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية الشهر الماضي، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، ومخاوف من تصاعد الحروب التجارية، وطلب استثماري قوي.وعلى الصعيد الجيوسياسي، أفاد الجيش بأن القوات المسلحة شنّت هجمات عدة باستخدام طائرات من دون وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند مساء الخميس وصباح الجمعة؛ ما ساهم في دعم الطلب على الأصول الآمنة.كما يترقب المستثمرون تصريحات مرتقبة لعدد من مسؤولي الأميركي في وقت لاحق الجمعة، والتي قد توفّر مؤشرات أوضح بشأن آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية.وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 32.56 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.9 في المائة إلى 984.16 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 979.75 دولار.