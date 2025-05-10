ارتفاع طفيف لخام البصرة مع ارتفاع النفط عالميا

وأغلق خام الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 2.16 ليصل الى 61.16 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.24 بما يعادل 2.07%.فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 2.16 ليصل الى 64.31 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.24 او ما يعادل 1.97 %‎.وارتفعت أسعار النفط عالميا 1.07 دولار أو 1.7% لتحقق مكاسب اسبوعية 4% اي دولار للبرميل وسط توقعات أن المحادثات التجارية بين والصين ستكون ايجابية للنفط، نظراً لأن الرسوم عند مستوياتها القصوى الحالية تبقي مخاطر الركود مرتفعة.