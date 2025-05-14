ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم

وانخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 142850 دينارا مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141250 دينارا مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.