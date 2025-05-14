المبلغ خيالي والمشتري مجهول.. ماسة زرقاء تربك مزاد جنيف

أعلنت دار "سوذبيز للمزادات" في بيان رسمي بيع ماسة نادرة زرقاء اللون، تُعرف باسم " البحر المتوسط الزرقاء"، في مزاد نُظِّم في مدينة جنيف السويسرية، بمبلغ وصل إلى 21.5 مليون دولار أميركي، وهو رقم تجاوز تقديرات سابقة كانت قد وضعت قيمة الماسة عند 20 مليون دولار.ووصفت الدار الماسة بأنها استقطبت "اهتمامًا هائلًا" من قبل المشاركين في المزاد، وذلك لما تمثله من ندرة وقيمة فنية وجيولوجية عالية. وقد بدأت المنافسة بين المزايدين بسعر ابتدائي بلغ 9 ملايين ، واستمرت الجلسة قرابة ثلاث دقائق، شهدت خلالها تصعيدًا سريعًا في المزايدات حتى وصلت إلى السعر النهائي.وفي تعليق حول الحدث، قال توبياس كورميند، مدير شركة "77 دايموندز"، وهي أكبر منصة لبيع المجوهرات في أوروبا، إن المزاد جاء "أقل إثارة للإعجاب" مما كان متوقعًا، رغم تجاوز الماسة لتقديرها الأصلي. وأرجع كورميند هذا التفاوت في التقييم إلى حالة عدم اليقين العامة، متحدثًا عن تأثير محتمل للتوترات التجارية بين والصين على ثقة المزايدين وقدرتهم الشرائية خلال المزاد.كشفت دار "سوذبيز" أن الجهة التي اشترت الماسة هي جامعة أميركية خاصة متخصصة في جمع التحف والمقتنيات الفنية، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن اسمها، مراعيةً سياسات الخصوصية المعتمدة لديها. وأكدت أن البيع تم لصالح أحد المجموعات التي تستثمر في القطع النادرة.تعود أصول الماسة الزرقاء إلى منجم كولينان الشهير في جنوب إفريقيا، والذي يُعد من أبرز مصادر الماسات الفاخرة والنادرة عالميًا. وقد أشار كويغ برونينغ، رئيس قسم المجوهرات في الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط لدى "سوذبيز"، إلى أن هذه الماسة تُعتبر واحدة من أفضل الماسات الزرقاء التي تم عرضها للبيع في تاريخ الدار، مؤكدًا على موقعها البارز ضمن موسم المزادات الراهن.جرت وقائع المزاد في جنيف خلال شهر مايو/ أيار، وسط أجواء يشوبها الحذر نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية، وهو ما جعل المزاد موضع متابعة دقيقة من قبل المهتمين بعالم المجوهرات والاستثمار الفني. ورغم تلك الظروف، اعتبر المتخصصون أن الرقم الذي حققته الماسة يُشكِّل دلالة واضحة على استمرار الطلب على الأحجار الكريمة النادرة عالية الجودة في الأسواق العالمية.