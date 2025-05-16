إليك قائمة بأقوى 10 شركات عائلية عربية في 2025

وقالت مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، في تقرير لها عن أقوى 100 شركة عائلية في العالم العربي، إن تصدرت القائمة من حيث عدد الشركات بـ33 شركة، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ32 شركة.ويبرز التقرير التزام الشركات المتزايد بالابتكار والاستدامة، فضلا عن مكانتها المالية الراسخة.وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات عائلية في العالم العربي بالعام 2025:1. مجموعة "المهيدب" - السعودية.2. شركة " جميل" - السعودية.3. شركة "الفطيم" - الإمارات.4. مجموعة " " - .5. مجموعة "داماك" - الإمارات.6. شركة "العليان" المالية - السعودية.7. شركة " القابضة" - الإمارات.8. شركة " " - الإمارات.9. شركة " القابضة" - .10. شركة " إنترناشيونال القابضة" - قطر.